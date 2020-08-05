Ряд известных архитекторов представили свои проекты жилых домов для нового элитного района на Ибице, который будет называться Сабина. Проект охватывает 17 гектаров площади и содержит роскошные частные виллы.

Участие в проекте принимают бразильские, испанские, британские, американские и многие другие архитекторы, пишет Dezeen.

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Несмотря на такой разносторонний диапазон дизайнеров, проекты домов для района имеют довольно схожую эстетику из-за своих четких линий, плоских крыш и минимальной, но естественной палитрой внутри и снаружи.

Внутренние и внешние пространства в большинстве проектов совмещенные / Фото Dezeen

Некоторые работы также демонстрируют зеленые крыши, белые экстерьеры, раздвижные стеклянные стены и открытые бассейны.

Эта вилла станет украшением нового района / Фото Dezeen

Мы решили добавить как социальную, так и общественную составляющие к каждой вилле, обеспечивая частный двор каждому пространству, – рассказал один из архитекторов.

В этом проекте четко прослеживается строгость линий / Фото Dezeen

Большинство вилл будут иметь от пяти до восьми комнат, а также площадь от 510 квадратных метров до 2100. Также, большинство из них будет расположено на возвышениях, а следовательно будет вид на Средиземное море и горы.

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Владельцы будут видеть море прямо из окон своих квартир / Фото Dezeen