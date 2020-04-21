Самая высокая живая стена в США: в центре Далласа высадят 40 тысяч растений на балконах офиса

Компания Rastegar Property заявила о планах разработать самую высокую живую стену в США в рамках 26-этажной башни в Далласе. "Озеленить" планируют все балконы в офисной башне в центре города.

Основатель Rastegar Property прежде всего хочет улучшить городское пространство для жителей Далласа, пишет Archdaily.

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Этот проект для меня очень личный, потому что я родился в Далласе, и моя жена Келли, и я всегда мечтали стать частью местной архитектуры таким образом, чтобы повысить качество жизни для местного сообщества,

– рассказал Ари Растегар.



Так дом будет выглядеть с одной из сторон / фото: Archdaily

В компании мечтают о том, чтобы пример Далласа наследовали другие города и архитектурные компании.

Мы хотели помочь определить цели развития города и создать пример, который могут наследовать другие перспективные города,

– рассказал Растегар.

Само офисное здание было спроектировано как стеклянная башня со стеклянными потолками и сильно озелененными балконами.



Вокруг дома обустроят небольшой сквер / фото: Archdaily

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Также появится карманный парк рядом на проспекте Маккинни. Автомобильная стоянка здания расположится полностью под землей.