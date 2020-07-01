В шаге от разрушения: история 3 чилийских домов, которым более 100 лет – фото
Уже не первый год ходят слухи о перестройке и даже сносе трех частных домов в центре города Пуэрто Варас. Здания имеют уникальный фасад из деревянной черепицы и представляют историческую ценность для чилийцев. Какова судьба домов – читайте в материале.
Сегодня есть возможность переосмыслить значение таких свойств в нынешнем городском контексте, сообщает Archdaily.
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Сейчас велика вероятность размещения магазинов или ресторанов в зданиях, которые когда-то были жилыми.
Город является небольшим / Фото Archdaily
Однако, для того, чтобы использовать эти домики повторно, надо провести косметический ремонт. Несколько лет назад здесь уже провели капитальную реконструкцию.
Кроме фасада и окон уникальной является также крыша / Фото Archdaily
Особенностью этих зданий сегодня являются их фасады. Здесь использовали уникальную деревянную черепицу, а окна и двери имеют собственные яркие цвета, которые отличаются друг от друга и вместе создают атмосферу для целого квартала.
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