Уже не первый год ходят слухи о перестройке и даже сносе трех частных домов в центре города Пуэрто Варас. Здания имеют уникальный фасад из деревянной черепицы и представляют историческую ценность для чилийцев. Какова судьба домов – читайте в материале.

Сегодня есть возможность переосмыслить значение таких свойств в нынешнем городском контексте, сообщает Archdaily.

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Сейчас велика вероятность размещения магазинов или ресторанов в зданиях, которые когда-то были жилыми.

Город является небольшим / Фото Archdaily

Однако, для того, чтобы использовать эти домики повторно, надо провести косметический ремонт. Несколько лет назад здесь уже провели капитальную реконструкцию.

Кроме фасада и окон уникальной является также крыша / Фото Archdaily

Особенностью этих зданий сегодня являются их фасады. Здесь использовали уникальную деревянную черепицу, а окна и двери имеют собственные яркие цвета, которые отличаются друг от друга и вместе создают атмосферу для целого квартала.

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