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Школа, имеющая глаза: фото удивительного учебного заведения в Мексике

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Внешне школа выглядит довольно жутко
Внешне школа выглядит довольно жутко / Archdaily

В городе Масатлан, расположенном на побережье Тихого океана в Мексике, архитекторы решили построить необычную по форме школу. Снаружи кажется, что здание имеет глаза и рот.

Во время строительства школы использовали специальные материалы, которые меньше подвержены разрушению. Причиной является повышенный уровень соли в воздухе, пишет Archdaily.

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Масатлан большую часть года переживает высокую температуру и влажность, поэтому архитекторы постарались минимизировать влияние тепла на аудитории, не теряя естественного света и открытости к внешнему миру.


Город имеет довольно засушливый климат / фото: Archdaily

Система строительства заключалась в использовании полого кирпича и создании полуоткрытого фасада. Однако в результате здание многим показалась жутким.


Внутри школы большой атриум / фото: Archdaily

Однако в архитектурной компании, которая занималась проектированием школы не видят проблемы и считают отверстия просто набором треугольников.

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Внутри много больших окон, чтобы получить как можно больше естественного света / фото: Archdaily

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Строительство Учеба Школа Дом Инновации строительства
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