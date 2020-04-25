Школа, имеющая глаза: фото удивительного учебного заведения в Мексике

В городе Масатлан, расположенном на побережье Тихого океана в Мексике, архитекторы решили построить необычную по форме школу. Снаружи кажется, что здание имеет глаза и рот.

Во время строительства школы использовали специальные материалы, которые меньше подвержены разрушению. Причиной является повышенный уровень соли в воздухе, пишет Archdaily.

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Масатлан большую часть года переживает высокую температуру и влажность, поэтому архитекторы постарались минимизировать влияние тепла на аудитории, не теряя естественного света и открытости к внешнему миру.



Город имеет довольно засушливый климат / фото: Archdaily

Система строительства заключалась в использовании полого кирпича и создании полуоткрытого фасада. Однако в результате здание многим показалась жутким.



Внутри школы большой атриум / фото: Archdaily

Однако в архитектурной компании, которая занималась проектированием школы не видят проблемы и считают отверстия просто набором треугольников.

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Внутри много больших окон, чтобы получить как можно больше естественного света / фото: Archdaily