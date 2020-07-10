60 участков крыши и 25 типов стекла – лишь часть из всех особенностей, которыми славится здание штаб-квартиры британской разведки. Как выглядит, где находится и какие особенности неприступного помещения – читайте в материале.

Ранее помещение британской разведки располагалось в центре Лондона, неподалеку от Вестминстерского аббатства, сообщает Дом 24.

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Как и любая разведка, британская тоже стремилась быть засекреченной. Однако, как писали журналисты The Daily Telegraph, точный адрес штаб-квартиры МІ6 знают все.

Тайна Лондона, известна каждому водителю такси, туристу и агенту КГБ,

– писали британские журналисты.

Начало новой эпохи

Совокупность факторов заставила правительство искать место для переноса штаб-квартиры. Именно поэтому, еще в 1988 году тогдашняя премьер-министр Маргарет Тэтчер одобрила приобретение нового здания для SIS.

Ем стало огромное помещение рядом с мостом Воксхол. Цена сделки составила более 135 миллионов фунтов стерлингов. Это было помещение, которое построено по дизайнерскому проекту Терри Фаррелла.

Так выглядит здание снаружи / Фото The Independent

При разработке внешнего вида, на архитектору повлияли промышленные модернистские проекты 1930-х годов, такие как электростанции Банксайд и Баттерси, и религиозные храмы майя и ацтеков.

В XIX веке на этом месте располагались сады, а позже промышленные здания. В частности, в разные времена, здесь функционировали стеклозавод и завод по изготовлению уксуса.

Особенности здания

Помещение соответствует первоклассным характеристикам архитектуры. Запутанный план образует многочисленные этажи и слои, из которых выложено здание. Вместе они создают 60 отдельных участков крыши.

Здание во время строительства / Фото Wikipedia

Во время строительства масштабного здания было использовано 25 различных типов стекла и алюминия. В частности окна в штаб-квартире имеют тройной слой стекла.

Из-за характера работы MI6, большинство этажей здания расположены ниже уровня улицы, здесь есть множество подземных коридоров, а к услугам персонала спортивный зал, тренажерный зал, студия аэробики и ресторан. Помещение также имеет два уровня охраны.

К сожалению, фото интерьеров нет / Фото The Independent

Здание было завершено в апреле 1994 года и официально открыто королевой Елизаветой II.

Испытания с российским следом

Лучшим доказательством надежности строительства являются события сентября 2000 года. Тогда здание подверглось нападению с использованием российской противотанковой ракеты РПГ-22, что повлекло лишь поверхностные повреждения. Тогда считалось, что нападение устроили ирландские республиканцы.

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Именно этот случай свидетельствует, что несмотря на то, что весь мир знает где располагается штаб-квартира МІ6, именно это здание будет стоять даже тогда, когда весь Лондон будет лежать в руинах.