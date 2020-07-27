Символ свободы: на месте берлинской стены появился символический жилой комплекс – фото
Charlie Living – это огромный жилой комплекс, который построен на месте одной из самых известных достопримечательностей столицы Германии – Берлинской стены. На бывшем пропускном пункте между Восточным и Западным Берлином "Чарли" обустроили дом в виде разрушенной стены.
Расположен комплекс вблизи пересечения улиц Зиммерштрассе и Фридрихштрассе, информирует Archdaily.
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Комплекс состоит из 243 3-7-комнатных квартир площадью от 40 до 300 квадратных метров, комплекс является одним из новейших жилых строений в этой местности.
Дома расположены так, чтобы получать много солнечного света / Фото Archdaily
В общем здесь расположены три восьмиэтажных здания по бокам, и несколько небольших таунхаусов внутри двора. Здания немного наклонены друг к другу так, чтобы сложилось впечатление, будто в сплошной стене появился большой пробел. На территории комплекса также есть большой полифункциональный парк.
Между зданиями расположили многочисленные пешеходные аллеи и большой парк / Фото Archdaily
Внешне здания похожи на огромную стену с многочисленными террасами и лоджиями, а цокольные этажи здесь занимают торговые точки.
В зависимости от времени суток и падения света металлический фасад кажется серебристым или золотистым. А одно из зданий содержит комнату для отдыха на первом этаже и большую террасу наверху.
Террасы удалось расположить не везде / Фото Archdaily
Архитектор доказывает, что жить в центре и одновременно чувствовать спокойствие и умиротворение на самом деле реально.
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