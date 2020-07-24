Архитектурная компания ADDP Architects обнародовала проект жилых небоскребов Avenue South Residences в Сингапуре. Дома будут строить в несколько этапов, а в готовом варианте они получат по 56 этажей. Сооружения будут состоять из многочисленных блоков.

Новое строительство разместится прямо возле пяти исторических зданий страны на окраинах основной застройки, сообщает Archdaily.

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По словам проектантов, здания "отдают дань наследию города, внедряя футуристическое и экологически сознательное современное жилье".



Вокруг домов расположен один из немногих парков страны / Фото Archdaily

Благодаря современным технологиям, уже готовые помещения будут привозить на строительную площадку, и накладывать одно на другое. Планируется, что каждый этаж на 80% будет готов еще до начала строительства.



Жители будут иметь доступ к "зеленым террасам" / фото Archdaily

Полностью завершить проект планируют до 2026 года.



Парк и дальше будет доступным для всех / Фото Archdaily

Интересно, что башни будут иметь "зеленые террасы" на некоторых этажах. Также вокруг зданий раскинется большой парк.

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