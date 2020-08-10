Сингапурские мотивы и вид на Монблан: фото оранжевого дома-близнеца в Швейцарии
В городе Тоне, что в Швейцарии, построили частный дом с видом на Монблан – самую высокую гору Альп. Владелец долгое время жил в Сингапуре, поэтому захотел, чтобы здание напоминало ему об этой стране. Собственно дизайн получил азиатские мотивы и яркий оранжевый цвет.
Именно цвет и фактура фасада имеют сингапурские мотивы, сообщает Archdaily.
Смотрите также: Землетрясение не страшно: в США построили стильный и надежно укрепленный дом – фото
Владелец виллы долгое время проживал в Сингапуре, который является довольно космополитичной страной. Даже название дома переводится с местного диалекта как "переплетение шести языков".
У здания широкие окна / Фото Archdaily
Здание на самом деле состоит из двух отдельных структур, которые объединены в одну. Отсюда и название – "Twin House". Фасад здесь выполнен на традиционный сингапурский манер.
Лестница отличается белоснежным цветом / Фото Archdaily
Изнутри оранжевое здание содержит белоснежные интерьеры с деревянными вставками и большими панорамными окнами.
Стены имеют традиционный азиатский узор / Фото Archdaily
Вас заинтересует: Террасные дома: в Мадриде возвели два уникальных таунхауса с керамическими фасадами – фото
Само здание имеет три этажа и предназначено для жизни на пенсии владельца и его жены.
Смотрите больше фото оранжевого дома в Швейцарии: