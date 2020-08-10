В городе Тоне, что в Швейцарии, построили частный дом с видом на Монблан – самую высокую гору Альп. Владелец долгое время жил в Сингапуре, поэтому захотел, чтобы здание напоминало ему об этой стране. Собственно дизайн получил азиатские мотивы и яркий оранжевый цвет.

Именно цвет и фактура фасада имеют сингапурские мотивы, сообщает Archdaily.

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Владелец виллы долгое время проживал в Сингапуре, который является довольно космополитичной страной. Даже название дома переводится с местного диалекта как "переплетение шести языков".



У здания широкие окна / Фото Archdaily

Здание на самом деле состоит из двух отдельных структур, которые объединены в одну. Отсюда и название – "Twin House". Фасад здесь выполнен на традиционный сингапурский манер.



Лестница отличается белоснежным цветом / Фото Archdaily

Изнутри оранжевое здание содержит белоснежные интерьеры с деревянными вставками и большими панорамными окнами.



Стены имеют традиционный азиатский узор / Фото Archdaily

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Само здание имеет три этажа и предназначено для жизни на пенсии владельца и его жены.

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