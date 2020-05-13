Как сэкономить деньги на покупке квартиры: 5 проверенных лайфхаков

По данным опроса, проведенного 24 каналом, около 49% украинцев не имеют собственного жилья и вынуждены жить в съемной квартире. Кое-кто даже и не мечтает в ближайшее время переехать в собственные апартаменты, а некоторым просто не хватает нужной суммы. Планируете покупку собственной квартиры, но собрать достаточную сумму денег никак не получается? Читайте 5 проверенных лайфхаков как сэкономить.

Не спешите обращаться к риэлторам или другим продавцам, которые будут уверять, что к ним выстроилась очередь из потенциальных клиентов, пишет 24 канал.

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5 проверенных лайфхаков как сэкономить на покупке квартиры

Акции

Покупайте квартиру в период акций. Обычно это действительно поможет вам сохранить немалую сумму. Так, если квартира стоит 1 миллион гривен, то даже скидка в 5% позволит сэкономить вам 50 тысяч гривен.



Есть возможность сэкономить 10% при покупке квартиры / фото: LEV Development

Кстати, если купить квартиру в любом жилом комплексе LEV Development в мае, то есть возможность получить скидку на жилье до 10%.

Покупайте квартиру до начала строительства

Известно, что инвестиция в жилье до старта строительства будет выгодной именно для покупателя. На начальной стадии квартиры продаются по самой низкой цене. Далее она только растет.

Нередко потенциальные покупатели пренебрегают такой возможностью, так как предпочитают видеть первые результаты на стройке перед тем, как инвестировать собственные деньги. Однако, проверенные компании предоставляют гарантии своим клиентам еще до начала строительства.

Верните себе 1% от стоимости купленного жилья

Не забывайте о том, что в Украине существует программа, которая позволяет вернуть 1% от стоимости жилья (если вы покупаете квартиру впервые).



Дополнительная экономия заключается в государственной программе / фото: Unsplash

Именно так, согласно законодательству, граждане, которые покупают жилье впервые, могут не платить сбор в пенсионный фонд в размере 1% от стоимости недвижимости. Речь не идет о мизерной сумме. Согласно актуальным рыночным ценам, 1% сбора в пенсионный фонд составляет в среднем 10 тысяч гривен.

Квартиры на нижних этажах

Покупайте квартиры на нижних этажах. Обычно они дешевле и имеют много преимуществ. Так, на первом или втором этаже вы не зависите от лифта. Также сможете легко проследить за собственными детьми на детской площадке и просто наслаждаться сквером, который часто располагают под окнами дома.

Не идите к риэлторам



Проще всего будет купить квартиру без посторонней помощи / фото: Unsplash

Риелторы – неплохие психологи и очень хорошо чувствуют, когда клиенту понравилась квартира. Пока счастливый покупатель ходит по комнатам и размышляет о том, как будет делать ремонт и будет расставлять мебель и бытовую технику, риэлтор часто сразу переходит к обсуждению своего гонорара, пытаясь повысить цену.

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Покупайте квартиры самостоятельно. Таким образом вы сможете сэкономить деньги на комиссию агентствам.