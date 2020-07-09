Ипотечные кредиты, предоставляемых банками, до сих пор являются дорогими. Украинцам трудно их выплачивать, ведь средняя зарплата составляет 10 тысяч 542 гривен в месяц, а средняя стоимость однокомнатной квартиры – более миллиона гривен.

Наибольший средний доход в семье, которая проживает в Киеве – 30 тысяч 400 гривен, а самый маленький в Харькове – 18 тысяч гривен. 24 канал подсчитал, что дольше всех на жилье будут собирать харьковчане – 14,4 года, а скорее приобрести однокомнатную квартиру получится у жителей Киева – 7,2 лет.

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Сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру, учитывая средний доход граждан:

в Харькове – 14,4 года;

во Львове – 12;

в Запорожье – 11,5;

в Одессе – 8,4;

в Запорожье – 7,4;

в Киеве – 7,2.

Сколько лет нужно копить деньги на квартиру / Инфографика 24 канала

Как мы считали

Наш гипотетический покупатель – семья с 2 работающими взрослыми, которые получают среднюю заработную плату.

Доходы

Чтобы оценить уровень доходов потенциального покупателя жилья, мы взяли данные о средней зарплате по областях и городе Киеве с Государственной службы статистики Украины. Поскольку мы предполагаем, что в семье, хочет купить квартиру, двое взрослых работают, то умножаем доход на 2.

Меньше всего получают в Харьковской области – 18 000 гривен на двоих, а всего в городе Киеве – 30,4 тысячи гривен.

Сбережения

При расчете суммы, которую бы могла откладывать семья в качестве сбережений на квартиру, взяли 40% от доходов. Обычно этот процент используют банки при расчете возможности кредитования граждан. Правда, банки используют довольно широкую трактовку понятия "доход заемщика" – имеют в виду и документально, и подтвержденные косвенными методами . Мы в своем расчете принимали во внимание зарплаты как единый вид дохода семьи.

Стоимость однокомнатной квартиры по городам по данным dom.ria:

в Харькове – 1 миллион 242 тысяч гривен;

в Одессе – 1 миллион 94 тысячи гривен;

в Киеве – 1 миллион 45 тысяч гривен;

во Львове – 1 миллион 9 тысяч гривен;

в Днепре – 879 тысяч гривен;

в Запорожье – 767 тысяч гривен.

Но не забывайте – вследствие инфляционных процессов деньги со временем дешевеют. Поэтому через 7-8 лет рассчитанных сейчас сбережений вам уже не хватит на приобретение жилья, если хранить их под матрасом или в банке. Лучше деньги откладывать с умом, чтобы по крайней мере сохранить их ценность. Или даже – и приумножить.