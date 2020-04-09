Сколько лет нужно откладывать украинцам, чтобы купить собственную квартиру: инфографика

Иметь собственное жилье часто является мечтой для многих, а ипотечные ставки в Украине до сих пор самые высокие в Европе и одни из самых высоких в мире. Мы посчитали сколько жителям самый больших украинских городов нужно откладывать, чтобы купить собственную квартиру.

Дешевле всего покупка квартиры обойдется жителям Запорожья.

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Сколько нужно экономить, чтобы купить жилье без ипотеки?

Скорее всего однокомнатную квартиру в новостройке сможет купить семья из Запорожья – за 5,9 года. Дольше всего экономить придется львовянам, где зарабатывая среднюю в городе зарплату, ждать возможности приобретения квартиры нужно 10 лет.



Сколько времени нужно копить на собственную квартиру / инфографика: 24 канал

Как мы считали?

Гипотетический покупатель – семья с 2 взрослыми, которые работают и получают среднюю заработную плату.

Чтобы оценить уровень доходов потенциального покупателя жилья, мы взяли данные о средней зарплате по областях и городе Киеве с Государственной службы статистики Украины. Поскольку мы предполагаем, что в семье, которая хочет купить квартиру, оба взрослых работают, то умножаем доход на 2.

Сколько денег нужно экономить ежемесячно?Банки при расчете возможности кредитования граждан предполагают, что копить можно примерно 40% от доходов.

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Откуда данные о стоимости жилья?

Мы взяли данные с dom.ria, которые, правда, были актуальны до наступления кризиса из-за пандемии коронавируса. Будущее жилье в нашем расчете – однокомнатная квартира в новостройке.