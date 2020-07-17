В городе Киото, в Японии, местные архитекторы спроектировали двухэтажную пристройку к основному зданию. Внешне она напоминает сторожевую башню с прозрачной передней стеной, так как здание чрезвычайно узкое. Пристройка служит местом расположения лестничной клетки и публичных пространств для жителей.

В целом вся пристройка как снаружи так и внутри полностью белая, сообщает Archdaily.

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Несмотря на то, что пространство похоже больше на проходную зону, здесь также расположена кухня, столовая и одна из ванных комнат.



На ночь тут опускают штору / Фото Archdaily

Спальни и гостиная в то же время расположены в главном здании, однако попасть в них можно именно пройдя через эту башню.



Пространство под первым маршем лестницы служит столовой / Фото Archdaily

Таким образом весь главный дом стал местом, который держится на расстоянии от шумных улиц.



Наверху есть небольшой публичное пространство / Фото Archdaily

Все пространство имеет всего несколько квадратных метров, а добраться до главного здания можно только со второго этажа "башни". Также здесь много дневного света через прозрачную переднюю стену, а интерьер выполнен полностью в белых тонах.

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Также здесь есть небольшая ванная комната / Фото Archdaily