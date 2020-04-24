Словно в сказке: в Индии построили многофункциональный и экологичный детский сад – фото
В античные времена школьники учились прямо на улице посреди деревьев. Такая концепция вдохновила архитекторов из Индии, поскольку таким образом дети больше взаимодействуют с природой. В этой школе досуг тесно переплетен с обучением и природой.
Дошкольное учреждение расположено в городе Бхилвара, в индийской провинции Раджастан, пишет Archdaily.
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Здание занимает 2600 квадратных метров и является одним из самых прогрессивных в стране.
Само здание имеет неправильную геометрическую форму / фото: Archdaily
Целью этого проекта является создание теплой, игривой и приятной среды для маленьких детей, которая была бы наполнена естественным светом и вентиляцией,
– рассказывают проектанты.
Позади здания обустроена большая игровая площадка / фото: Archdaily
Само здание имеет странную форму и большое количество крошечных окон. Все для того, чтобы окна были безопасными для малышей и в то же время позволяли постоянно видеть внешний мир.
Через многочисленные окна внутрь попадает много естественного света / фото: Archdaily
Актовый зал здесь под открытым небом, там дети дают спектакли и молятся.
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Крыша дома покатая, полностью устлана травой и доступна для прогулок и даже катания на велосипеде. На одном из участков дошкольники будут учиться высаживать овощи и цветы. Также здесь есть спортзал под открытым небом и большой двор для игр.
Внутри имеется 18 аудиторий для обучения детей и множество комнат для отдыха и сна / фото: Archdaily