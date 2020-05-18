Смотрины новой квартиры в 3-D качестве: что нас ждет в будущем – видео
Компания Lumion запускает 3D-рендеринг специально для архитекторов. Компания создает короткие 3-D видео с визуализацией архитектурного проекта в реальном времени. Прогнозируют, что в ближайшем будущем покупатели домов или квартир перед инвестицией смогут детально ознакомиться с будущим жильем просто просмотрев видео.
По словам разработчиков, такая технология должна упростить процесс продажи проектов для архитекторов, пишет Archdaily.
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Конечный результат помогает клиентам подробно ознакомиться с дизайном будущего жилья. На видео также будут детализированы растения, деревья, машины, люди и остальные предметы.
Так выглядит визуализация интерьера квартиры в реальном времени/ Фото: Archdaily
Кроме того, архитекторы смогут еще больше усилить реалистичность своего дизайна с помощью тысяч предлагаемых материалов.
Для создание визуализации надо иметь фото готового проекта / Фото: Archdaily
Вместо обычных фото разработанного дизайна, покупатели смогут из дома посмотреть все, что их интересует в реальном времени.
Смотрите видео визуализации архитектурных проектов:
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Программа призвана "оживить" дизайнерские проекты / Фото: Archdaily