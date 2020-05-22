Сочетание готики и Возрождения: история здания Национального банка Украины – фото

22 декабря 1917 года Центральный совет Украины принял закон о превращении здания Госбанка России в Киеве в украинский государственный банк. Реконструкцию тогдашнего главного финансового учреждения страны поручили известному архитектору Александру Васильевичу Коболеву.

Обновленное здание Национального Банка Украины отпраздновало свое столетие в 2017 году, сообщает Дом 24.

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От архитектора потребовали привлекательный эстетический вид будущего здания, никаких деревянных частей, ради пожарной безопасности. Также постройка должна быть прочная, так чтобы она не требовала ремонта в ближайшие несколько десятков лет.

Фото сделано в начале строительства помещения / фото: НБУ

В результате, в дизайне своего проекта Александр Коболев соединил северо-итальянскую готику и раннее флорентийское Возрождение. Художественное оформление банка выполнил итальянский мастер Элио Саля, который является автором знаменитых фантастических существ на Доме с химерами.

Внешний вид здания поражает архитектурными формами / фото: Delo.ua

Что получилось в результате

Так выглядел главный зал НБУ в начале прошлого века / фото: НБУ

По завершению работ в Киеве появилось двухэтажное здание, с цокольным помещением, а также подвалом. Банк был оснащен центральным паровым отоплением, электрическим освещением. Однако больше всего поражает то, что помещение оборудовали первой в Европе системой противопожарной безопасности, а также системой вентиляции, которая составляла девятую часть общего бюджета проекта.

Особенности декора

Кроме практичности, которую требует специфика работы банкиров, архитекторы уделили много времени для отделки здания внутри и снаружи. Так, на фасаде можно увидеть четыре псевдогерба различных сфер деятельности, требующих банковского кредита. Жезл Меркурия символизирует торговлю; зубчатое колесо, циркуля и рейсшины – промышленность; цепь и снопы колосьев – сельское хозяйство; якорь, колесо и крылья – транспорт.

Внутри операционный зал банка украшен скульптурами античных богов. В разных углах можно увидеть Гермеса, Гефеста, Деметра и Афину.

На стекляннойм потолке возвышается покровитель Киева архистратиг Михаил / фото: Петропавловка City

Масштабная перестройка

В 1934 году Киев снова стал центром, уже на то время советской Украины. Помещение банка тогда не отвечало требованиям времени. Поэтому, тот же Коболев возвел еще один этаж. Проект был рискованным, однако очень успешным.

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Настоящее

Главный зал подвергся масштабному ремонту в начале 90-х годов / фото: TK Media

20 марта 1991 года был принят закон, по которому Украинская республиканская контора Госбанка СССР превращалась в Национальный банк Украины со статусом центрального эмиссионного банка государства. Само здание с тех пор несколько раз подвергалась ремонту.