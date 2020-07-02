Сочетание современности и истории: в Британии вдохнули новую жизнь в старый замок – фото
В рамках проекта "Большой зал и библиотека" в Британии архитектурная фирма обновила исторический особняк Инн. Здесь была предусмотрена реставрация помещений снаружи и изнутри, а также обустройство внутри библиотеки, конференц-зала и отеля. В большом зале обустроят столовую.
Также здесь удалось расширить подземелья в результате раскопок, сообщает Archdaily.
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Реставрация омолаживает помещения для проведения мероприятий, что сильно улучшает коммерческое предложение отеля. Работы подводят здание к современным стандартам с внедрением напольного отопления, новых кухонь, водоотведения и гидроизоляции.
Сегодня здание функционирует как отель / Фото Archdaily
Обновленное здание обеспечивает посетителей высококачественными учебными средствами, в помещении предусмотрены современные средства для проведения семинаров, а также лекторий на 158 мест.
Главный зал теперь похож на ресторан / Фото Archdaily
Большие фонари на крыше и пространства двойной высоты вносят естественный свет в сердце здания, обеспечивая важное визуальное сочетание с окружающими зданиями.
Интерьер помещения почти не изменился / Фото Archdaily
Архитекторы уверяют, что изменения имеют минимальное влияние на историческое наследие здания.
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