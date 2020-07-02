В рамках проекта "Большой зал и библиотека" в Британии архитектурная фирма обновила исторический особняк Инн. Здесь была предусмотрена реставрация помещений снаружи и изнутри, а также обустройство внутри библиотеки, конференц-зала и отеля. В большом зале обустроят столовую.

Также здесь удалось расширить подземелья в результате раскопок, сообщает Archdaily.

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Реставрация омолаживает помещения для проведения мероприятий, что сильно улучшает коммерческое предложение отеля. Работы подводят здание к современным стандартам с внедрением напольного отопления, новых кухонь, водоотведения и гидроизоляции.

Сегодня здание функционирует как отель / Фото Archdaily

Обновленное здание обеспечивает посетителей высококачественными учебными средствами, в помещении предусмотрены современные средства для проведения семинаров, а также лекторий на 158 мест.

Главный зал теперь похож на ресторан / Фото Archdaily

Большие фонари на крыше и пространства двойной высоты вносят естественный свет в сердце здания, обеспечивая важное визуальное сочетание с окружающими зданиями.

Интерьер помещения почти не изменился / Фото Archdaily

Архитекторы уверяют, что изменения имеют минимальное влияние на историческое наследие здания.

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