Два известных архитектурных издания Calvert Journal и ArchDaily вместе начали освещать архитектурные проекты СССР и других социалистических государств. Предлагаем читателям взглянуть на знаковые здания советской архитектуры и тогдашнее представление о футуризме. Сегодня речь пойдет о 5 футуристических гостиничных зданиях.

В целом издания планируют показать 50 домов, которые родом из "нафталиновой империи", сообщает Archdaily.

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5 футуристических гостиничных зданий из социалистических государств

Цахкадзор, Севан, Армения



Проектировщиков этого "шедевра" позже выслали в трудовые лагеря / Фото Archdaily

Курорт Цахкадзор расположен на берегу большого озера Армении Цахкадзор – это модернистское здание, которое построили в начале 1930-х годов. Когда-то этот курорт принимал литературных деятелей со всего мира.

Помещение представляет собой четырехэтажное здание с изогнутыми балконами и застекленной восточной башней с потрясающим видом на озеро. Сегодня, помещение нуждается в ремонте, однако до сих пор принимает гостей.

Санаторий "Дружба", Крым, Украина



Сначала здание планировали возвести прямо на пляже / Фото Archdaily

Санаторий "Дружба" напоминает космический корабль, высаженный на берегу Черного моря. Советская власть называла его раем на земле, потому что здесь была возможность получить примитивный для остального мира сервис: посетить культурные мероприятия, пройти оздоровительные процедуры и насладиться морем у Ялты.

Существует легенда, что лидеры западных государств считали, что здание является тайной базой СССР из-за своего монументального вида. Сегодня санаторий до сих пор работает, но уже под оккупационным российским правлением.

Отель "Салют", Киев, Украина



Отель изначально должен был быть вдвое выше / Фото Archdaily

Неподалеку от станции метро "Арсенальная" в Киеве располагается цилиндрическое здание. Отель построен в 1984 году и является воплощением футуристического видения позднего советского модернизма.

Само помещение расположено на высоком бетонном фундаменте, а в номера можно попасть лишь с помощью лифта или кругового пандуса. На семи этажах располагаются сто номеров, 90 стандартных и 10 улучшенных. Отель и сегодня принимает гостей.

Курорт "Панорама", Стредське Плесо, Словакия



В целом здание имеет 10 этажей / Фото Archdaily

Здание построено в 1969 году, было открыто по случаю Чемпионата мира по горнолыжному спорту в 1970 году. Отель стал центром горнолыжного спорта в самом сердце словацких Татр.

Отель Panorama построили на высоте 1 355 метров над уровнем моря. Очень популярный на то время отель стоял рядом с вокзалом, который обслуживал главную железнодорожную линию Чехословакии. Сегодня "Панорама" уже полностью отремонтирована, а бетонный фасад был заменен современной облицовкой.

Резиденция Тодора Живкова, София, Болгария



Огромный комплекс сегодня является заброшенным / Archdaily

Сегодня этот модернистский комплекс на окраине Софии лежит заброшенным, раскрашенный граффити. 50 лет назад он принимал одну из самых важных личностей страны – бывшего болгарского коммунистического лидера Тодора Живкова.

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Сначала здание должно было принимать известных политиков государства. Однако Живкову так понравился курорт, что он решил сделать его своим личным. После смерти владельца, комплекс, который состоит из пяти зданий, был переоборудован в клуб для гольфа и отель. Однако сегодня он стоит заброшенным.