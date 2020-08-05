Популярные архитектурные издания Calvert Journal и ArchDaily создали совместный проект, в котором знакомят читателей с архитектурными "шедеврами" эпохи господства социализма в Восточной и Центральной Европе. Предлагаем читателям взглянуть на 5 знаковых жилых многоэтажек советской эпохи.

В целом издания представят 50 монументальных сооружений, информирует Archdaily.

Предыдущая публикация: В скале, в лесу и на вершине горы: 5 гигантских мемориалов родом из социализма – фото

5 футуристических жилых зданий из эпохи социализма

Здание Наркомфина / Москва, Россия



Такой тип жилых домов забраковали в СССР / Фото Archdaily

Яркий образец так называемого "переходного" типа строительства в СССР. Здание было одним из первых образцов советского конструктивизма, и было построено в 1932 году. Это пример строительства, которому так и не нашлось места в тогдашних представлениях власти о "правильной архитектуре".

Romanița / Кишинев, Молдова



Здание было построено в 1986 году / Фото Archdaily

Местные называют этот монументальный жилой дом маргариткой. Во время строительства ходили разные слухи о назначении огромного помещения. Впрочем, 23-этажный советский небоскреб оказался жилым домом.

Здание имеет круговое расположение квартир, из-за формы конструкции. На каждом этаже расположены по 8 двухкомнатных квартир, каждая из которых имеет балкон. Многоэтажка функционирует по прямому назначению до сих пор.

Оболонская "кукуруза" / Киев, Украина



Когда-то этот дом считался элитным / Фото Archdaily

Огромное на то время жилое здание киевляне прозвали "кукурузой". Структура небоскреба была собрана с помощью тяжелой техники, и в конце 1980-х он считался роскошным, здесь размещали элиту советского Киева.

Впрочем сегодня владельцы квартир адаптировали квартиры под собственные нужды, изменив вид фасада, а само здание нуждается в ремонте.

Плоешти-Северный / Бухарест, Румыния



Уцелевшее здание несколько раз реставрировали / Фото Archdaily

Район Плоешти-Северный задуман как модернистский район. В общем здесь настроено домов на 10000 квартир, два магазина, школы, фабрики и зеленые насаждения. Комплекс построен в 1971 году в Плоешти – городе-спутнике Бухареста.

Бетонные блоки в этом районе отличаются прямыми линиями и композициями, которые разделены зелеными или коммунальными пространствами.

Впрочем стать знаковым районом для Румынии Плоешти-Северный не успел. Уже через 6 лет после окончания строительства, регион потрясло сильное землетрясение, которое советские архитектурные "шедевры" не пережили. Уцелело только здание, которое изображено на фото.

"Госстрой" / Баку, Азербайджан



Здание возведено еще в 1975 году / Фото SOSBrutalism

Размещенное в центре столицы Азербайджана, это странное 16-этажное здание выделяется своей высотой и трапециевидной формой.

К теме: Космос, Киев и Интерконтинентал: 5 масштабных отелей родом из социализма – фото

Своим многогранным фасадом здание напоминает бетонную гармошку. После годов упадка, жилой дом "Госстроя" все еще стоит, и хотя фасад изменил свой вид, общие очертания остались те же.