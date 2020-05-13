Современная архитектура посреди древней цивилизации: подборка современных зданий в Египте – фото

В стране, архитектурные традиции которой восходят из прошлого тысячелетия, современным архитекторам трудно строить что-то действительно ценное и поразительное. Египет ставит высокую планку для всех художников современности, однако последние прекрасно справились с ответственностью. Предлагаем вам 6 современных архитектурных проектов из Египта.

Сегодня в этой стране стремятся балансировать между старой и современной архитектурой, пишет Archdaily.

К теме: 4 масштабных архитектурных проекта из металлических контейнеров – фото

К вашему вниманию 6 современных архитектурных проектов из Египта

Мечеть Басуна



Мечеть Басуна расположена в горячей и засушливой деревне Басуна / фото: Archdaily

Она расположена среди шумной и густо застроенной местности с соседстующими жилыми домами и еженедельным импровизированным небольшим рынком прямо у главного входа в это культовое место. Новое здание было построено так, чтобы предложить спокойствие своим пользователям.

Библиотека Александрина



Здание расположено рядом с историческим портом Александрии / фото: Archdaily

11-этажная библиотека вместила в себя около 4 миллионов томов книг. Здесь также размещены планетарий, несколько музеев и школа информатики.

Общественное пространство Вади Эль Джемал



Это сооружение стало одним из важнейших архитектурных памятников Египта / фото: Archdaily

Находится в 50 километрах к югу от египетского берегового города Марса-Алам. Центр для посетителей расположен у северного входа WGNP, как ячейка вдоль морского шоссе.

Дворец Дюн Каттемейи



Дизайнер помог разработать интерьер дома / фото: Archdaily

Архитектор и дизайнер интерьеров Хишам Алаа выиграл конкурс на этот проект еще в июле 2017 года. Здание было только бетонным каркасом, который уже построил и приобрел владелец, а клиент имел желание жить в роскошном современном дворце с видом на Дюны Каттамейи.

Резиденция обсерватории Хеопса



Дом расположен недалеко от знаменитых пирамид в Гизе / фото: Archdaily

Проект расположен на плато Горного некрополя, в деревне Назлет Эль Самман. Первые поселения пустынных племен здесь датируются 7 веком. Обсерватория Хеопса – это резиденция художника, своеобразные ворота на входе в пустыню.

Культурный центр Dawar El Ezba



Здание сильно выделяется своим желтым цветом / фото: Archdaily

Читайте также: Странный дом на склоне гор, который строили с помощью вертолета: яркие фото

Dawar Kitchen – это заведение общественного питания. Здесь обеспечивают трудоустройство и профессиональную подготовку для мигрантов, беженцев и египетских женщин. Здание также демонстрирует возможности использования имеющихся ресурсов для создания эстетичного и функционального помещения.