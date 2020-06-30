Лето в разгаре и мечты о море не покидают вас? К сожалению, из карантина у украинцев сейчас нет возможности посетить Грецию. Но когда-то вирус отступит и у нас будет возможность таки увидеть эти волшебные места собственными глазами. Предлагаем вам посмотреть 3 лучших отеля живописного острова Санторини, в Греции.

Остров Санторини является одним из самых популярных среди туристов в Греции, сообщает Dezeen.

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Панорамы с этого острова часто появляются на открытках из Греции.

3 лучших гостиницы острова Санторини:

Отель Saint

Спускаясь к морю от скал деревни Оди, возле подножия расположен многоуровневый отель Сейнт, который больше похож на лабиринт, который предлагает террасные внутренние патио с ярко-синими бассейнами и белыми стенами.



Сверху отель напоминает лабиринт / Фото Dezeen

Всего в отеле размещено 16 номеров, которые занимают переоборудованные амбары и погреба, часть из которых была вкопана прямо в скале. Номера класса "Люкс" открывают вид на частные террасы, которые разделены яркими белыми стенами.

Дом для отдыха в городе Фира

Архитектурная фирма Kapsimalis Architects отремонтировала этот дом для отдыха в городе Фира, добавив две террасы на крыше. Особенностью этого отеля является его аутентичность и приверженность традициям.



Отель поразит вас ослепительным блеском стен/ Фото Dezeen

На переднем дворе также расположен один из бассейнов, который виден сквозь сводчатое окно за одной из кроватей дома.

Летний дом, Мессария

Этот гостевой домик расположен на наклонном участке, состоит из белых кубиков, с видом на море и сад, где жители выращивают собственные овощи.



Здание построено из кубов / Фото Dezeen

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Форма – это синтез кубических белых томов, как современный перевод традиционной кубистической архитектуры, найденной в селах Санторини с явным влиянием модернизма,

– объяснила форму студия.