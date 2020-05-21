Современный дом посреди пустыни в Намибии – впечатляющие фото и видео

Архитектруная компания построила современный дом в традиционном стиле посреди пустыни в Намибии. Охотничья ферма построена с использованием местного красного песка. Проект содержит узкие комнаты внутри и большую открытую террасу перед входом.

Владельцы фермы хотели совместить удобства современных домов и сохранить культурное наследие своего народа во время строительства жилья, сообщает Archdaily.

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Еще со входа в здание двери знакомят посетителей с жизнью в условиях саванны. Домик медленно переходит от эффектных красных стен до глубоких теней и простых линий.



Входов в дом есть несколько / фото: Archdaily

Наша архитектурная палитра берет свое начало в приглушенных земных цветах, фактурных отделках, отражающих обильный солнечный свет,

– рассказали авторы проекта.

При строительстве жилья, красный песок с фермы смешивается с цементной штукатуркой, которая придает всем стенам тот же цвет, что и окружающий ландшафт.



Веранда имеет бетонный пол / фото: Archdaily

Кровля здесь сильно выступает за пределы самого жилого пространства, накрывает большую веранду. Крыша накрыта профнастилом из гофрированного металла, а цементные полы и двери со стеклянными вставками устраняют границы между внешним и внутренним пространством.

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