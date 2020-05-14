Спасенное дерево и экономия ресурса: как дизайнеры напечатали бетонный фундамент для домика

Американская студия архитекторов Hannah использовала 3D-принтер для металлических опор. А сам домик изготовлен из болевшего дерева. Дизайнеры использовали систему 3D-печати для укладки слоев бетона и формирования угловой основы конструкции и объемных панелей. Все в этом домике имеет линейную форму, авторы проекта отметили этот момент, как лучше единение с природой.

Маленький домик обшили волнистыми деревянными панелями и окнами, обрамленными черной фанерой. Бетон использовали для формирования высокого дымохода и толстых ножек, которые выступают из конструкции.

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С самого начала цифровые технологии дизайна и изготовления – неотъемлемые для создания этого дома, облегчая тем самым работу и помогли нам сэкономить немало денег,

– отмечают в студии.

С помощью 3D-моделирования, разработчики показали, как можно создавать тяжелые и деликатные проекты с помощью современных технологий.



Бетонные плиты также печатали на принтере/ фото: Deezen

Студия, которой руководят Саса Живкович и Лесли Лок, работала с группой студентов университета Корнелл, чтобы отобрать древесину, которая была инфицированной. Обычно зараженные деревья ясеня, уничтоженные насекомыми, не используются для строительства из-за их сложных форм и невозможности обработки путем спиливания.



Дизайнеры использовали непригодные для общего строительства деревья / фото: Deezen

Вырезанные панели демонстрируют окна с внешней стороны, а также умело использованы и внутри – из них изготовили стеллажи. Со временем деревянные доски станут серого цвета.



В таком домике приятно медитировать/ фото: Deezen

Система 3D-печати позволила команде существенно уменьшить расход бетона, что является важным элементом экономии. Именно поэтому, дом не только уберег дерево от уничтожения, но и положительно повлиял на финансовую сторону проекта.