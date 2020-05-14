24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Спасенное дерево и экономия ресурса: как дизайнеры напечатали бетонный фундамент для домика

- Читати новину українською
Дом из спасенного дерева ясеня
Дом из спасенного дерева ясеня / Deezen

Американская студия архитекторов Hannah использовала 3D-принтер для металлических опор. А сам домик изготовлен из болевшего дерева. Дизайнеры использовали систему 3D-печати для укладки слоев бетона и формирования угловой основы конструкции и объемных панелей. Все в этом домике имеет линейную форму, авторы проекта отметили этот момент, как лучше единение с природой.

Маленький домик обшили волнистыми деревянными панелями и окнами, обрамленными черной фанерой. Бетон использовали для формирования высокого дымохода и толстых ножек, которые выступают из конструкции.

Читайте также: Посреди царства юрт: впечатляющие фото общественного центра в столице Монголии

С самого начала цифровые технологии дизайна и изготовления – неотъемлемые для создания этого дома, облегчая тем самым работу и помогли нам сэкономить немало денег,
– отмечают в студии.

С помощью 3D-моделирования, разработчики показали, как можно создавать тяжелые и деликатные проекты с помощью современных технологий.

Бетонні плити також друкували на принтері / фото: Deezen
Бетонные плиты также печатали на принтере/ фото: Deezen

Студия, которой руководят Саса Живкович и Лесли Лок, работала с группой студентов университета Корнелл, чтобы отобрать древесину, которая была инфицированной. Обычно зараженные деревья ясеня, уничтоженные насекомыми, не используются для строительства из-за их сложных форм и невозможности обработки путем спиливания.

Дизайнери використали непридатні для загального будівництва дерева / фото: Deezen
Дизайнеры использовали непригодные для общего строительства деревья / фото: Deezen

Вырезанные панели демонстрируют окна с внешней стороны, а также умело использованы и внутри – из них изготовили стеллажи. Со временем деревянные доски станут серого цвета.

В такому будиночку приємно медитувати / фото: Deezen
В таком домике приятно медитировать/ фото: Deezen

Система 3D-печати позволила команде существенно уменьшить расход бетона, что является важным элементом экономии. Именно поэтому, дом не только уберег дерево от уничтожения, но и положительно повлиял на финансовую сторону проекта.

Автор: Елена Кандяк
Теги: Крутые здания Дом Эко потребление
blog_ava
За 165 миллионов долларов: огромный дом владельца Amazon Джеффа Безоса – видео
13 мая
 