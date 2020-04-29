Спираль на берегу океана: как будет выглядеть самое высокое здание Австралии – фото
Правительство штата Виктория, что в Австралии, одобрило проект Southbank в городе Мельбурн. Строительство парных башен, одна из которых станет самой высокой в стране запланировано на 2021 год. Общая высота проекта составит 365 метров.
Южный берег Австралии уже много лет не сталкивался с таким масштабным проектом, пишет Archdaily.
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Планируется, что новый проект будет иметь площадь в 275 квадратных метров. Во время строительства привлекут свыше 4700 строителей, а после завершения строительства башни создадут 3250 новых рабочих мест в различных отраслях.
Здания станут украшением всей Австралии / фото: Archdaily
Помещения будут предназначаться под офисы, розничную торговлю, развлечения, гостиницы и центры детского досуга.
Новый центр будет способствовать будущему росту Мельбурна и его желанию стать действительно глобальным умным городом,
– рассказал один из разработчиков проекта.
На каждой террасе будет свой "карманный" парк / фото: Archdaily
Башни предстанут в деловом районе города. Неподалеку расположены пятизвездочные отели, офисы, оздоровительные центры и жилые дома.
Архитекторы разработали "спиралевой" фасад на котором расположен ряд открытых пространств и зеленых зон. Так, карманные парки станут центром в двух зданиях, соединяя этажи внутри башен.
Проект является одним из крупнейшим в Австралии за долгое время / фото: Archdaily
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От начальной концепции до той, которая превратилась в новаторский глобальный проект совместного сотрудничества пройден большой путь. Результат является захватывающей перспективой не только для команды проекта, но и для Мельбурна, который подтвердит свою репутацию как благоприятного для жизни города в мире,
– рассказали разработчики.