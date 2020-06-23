Сооружение возвели в городе Пово, что в Португалии. Эта местность славится своим необычным ландшафтом, в котором преобладают каменистые и известняковые элементы ландшафта. Именно поэтому архитекторы решили спроектировать дом из бетона, который имеет острые углы и форму лабиринта.

Бетон должен создать ощущение для жителей будто они живут в пещере, сообщает Archdaily.

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План этого трехкомнатного дома был разделен на два с половиной этажа, который через внутренний дворик распределяет, упорядочивает и соединяет как внутренние пространства, так и внешние дорожки. Помещение окружает сосновый лес.

Здание также имеет несколько панорамных окон / Фото Archdaily

На втором этаже у собственника расположен офис, который ведет к крыше, где есть 360-градусный обзор окрестностей. Наверх можно попасть также отдельным пандусом с внутреннего дворика.

План постройки предусматривает несколько внутренних двориков / Фото Archdaily

Архитекторы создали запутанный план помещения, где существует несколько способов попасть в ту или иную комнату.

С крыши открывается волшебный вид / Фото Archdaily

Голый бетон со следами деревянной опалубки сразу играет роль конструктивного элемента на фасадах.

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