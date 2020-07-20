Возле озера Маджоре, что в Швейцарии, построили большой пятиугольный дом для семьи из трех человек. Здание довольно просторное и имеет 3 этажа, но с улицы похоже на небольшой склад. Помещение полностью бетонное и не имеет облицовки ни снаружи, ни изнутри.

Жилье было построено еще в 1981 году, сообщает Archdaily.

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Участок здесь бугристый, а само здание построено на участке в 182 метра квадратных. В общем форма помещения, а также особенности участка делают это помещение довольно странным.

Так помещение выглядит со стороны озера / Фото Archdaily

Так, со стороны озера это узкая трехэтажная грубая бетонная башня, а со стороны улицы – небольшой склад без окон. Единственное отверстие на улицу – это ворота из стали, ведущие ко входу во двор.

А так – со стороны улицы / Фото Archdaily

Несмотря на свою неприступность и закрытость, помещение довольно светлое из-за большого количества окон.

И снаружи и изнутри стены пол или потолок не имеют никакой облицовки и поражают холодом бетона. Единственная разница между покрытием – в жилых зонах бетон отполирован.

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Интерьер больше напоминает индустриальный стиль, который содержит деревянную мебель и большое количество окон и стекол.

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