Загородный дом для отдыха построили посреди гор для молодой семейной пары. Само здание построено полностью из бетона, и расположено на бетонной платформе. Проект решили поставить над обрывом, где раньше протекала река.

Архитекторы называют дом мостовым, ведь часть помещения "свисает" над оврагом, сообщает Archdaily.

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В общем дом состоит из небольшой гостиной и столовой, кухни и гаража, над которым расположена комната для гостей, лестница и зона для гриля.



Здание расположено вдали от населенных пунктов / Фото Archdaily

Планируется запуск второй фазы строительства, по результатам которой, построят еще две спальни и гостинную. Кроме террасы на первом этаже, на крыше дома также обустроили большую смотровую площадку.

Особенностью квартиры является ее интерьер, ведь дом почти не претерпел обработки изнутри. Так, все балки и своды являются абсолютно видимыми. А пол, стены и потолок полностью бетонные, что по мнению дизайнеров, подчеркивает окружающую красоту.



Панорамное окно открывает волшебный вид на горы из спальни / Фото Archdaily

Соотношение между одинаковым интерьером и экстерьером вместе создает диалог с лесом и горами,

– рассказал один из дизайнеров.

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