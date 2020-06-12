Американская архитектурная фирма William Kaven Architecture создали черный дом с просторными балконами в штате Орегон, что в США. Дом расположен посреди густого леса и почти полностью состоит из окон.

Сам дом – это два прямоугольных основания, обшитые черным сайдингом, установленных на бетонное основание. Дом под названием Royal расположен на одном из девяти участков, принадлежащих местной студии и его партнерам, протянувшихся в лесопарке, городском лесу с пешеходными тропами, недалеко от центра Портленда, об этом пишет издание Deezen.

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Royal – это первый из серии домов, которые гнездятся глубоко в лесопарке,

– сказал партнер дизайнеров Даниэль Кауэн.

На черном фасаде здания расположили гараж, в который можно попасть через дверь из стекла.



Дизайнеры имели целью показать единение с природой / Фото Deezen

С другой стороны, открывается вход к главной жилой зоне с белыми дубовыми полами с украшенными ореховыми плинтусами. Большие окна и раздвижные стеклянные двери в комнате проливают свет внутрь и обеспечивают вид на природу.

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Коттедж расположен посреди густого леса / Фото Deezen

Жилая зона имеет серый камин, который совместили с рядом мебели из дерева на заказ местной студии The Good Mod. Кусочки дерева использовали в длинном обеденном столе, табурете и стульях.



Широкие окна способствуют хорошему освещению / фото Deezen

Каждая из четырех спален ориентирована на восток, и имеет балкон для отдыха на свежем воздухе.