Среди царства гор: фото одинокого домика, который построили над обрывом в Канаде

Недалеко от Монреаля, что в Канаде, построили небольшое шале, возвышающееся над обрывом у подножия горы. Из-за ограниченного бюджета домик получился простым, но уютным.

Об интересном проекте среди дикой природы пишет Archdaily.

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Концепция шале полностью определена рельефом участка. Именно поэтому архитекторам пришлось ставить часть домика на металлические столбы.



Дом частично стоит на столбах / фото: Archdaily

Здание одноэтажное и не имеет чердака, поэтому потолки здесь довольно высоки. А сама структура крыши напоминает скелет рыбы.



Перекрытие здания напоминает дизайнерам скелет рыбы / фото: Archdaily

Большинство мебели внутри деревянная. Что касается цветов, то дизайнеры поставили на контраст цвета дерева с белым.



Стеллажи и полки в домике максимально простые / фото: Archdaily

Бюджет при строительстве был существенно ограничен, поэтому количество комнат внутри сократили до минимума, а материалы для мебели и декора использовали как можно дешевле и доступнее.

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В результате получился простой и экологический проект​ / фото: Archdaily