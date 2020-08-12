В США нашли способ, как повторно использовать заброшенные архитектурные макеты: детали
Студия архитектуры города Нью-Йорк New Affiliates выпустила экологическую инициативу. Согласно с ней, будут повторно использовать большие модели для садовых сараев и общественных помещений. Речь идет об архитектурных макетах, которые устанавливали для выставок.
Такой проект является экологической инициативой, пишет Dezeen.
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По словам разработчиков, проект был создан для того, чтобы использовать архитектурные модели из роскошных проектов недвижимости в городе, которые часто строятся из прочных и высококлассных материалов для различных выставок, но вскоре просто остаются брошенными.
Много таких брошенных макетов расположены в Нью-Йорке / Фото Dezeen
Компания позволяет превратить такие здания в сады, сараи или общественные помещения.
Ухаживают за растениями обычно местные / Фото Dezeen
Сейчас в Нью-Йорке действует программа Edgemere Community Garden, по которой компания поддерживает более 550 садов в городе. Все они размещены в старых архитектурных макетах.
Компания стремится повторно использовать все такие макеты в городе / Фото Dezeen
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Также, в одном из макетов компания разместила школу.