Американский институт архитекторов раскритиковал отмену федерального правительственного положения, которое способствовало устранению расовой сегрегации в жилом фонде США. Речь идет об инициативе Дональда Трампа, которая отменила ранее введенное правило о равных условиях в доступе к жилью.

Об отмене так называемого правила AFFH, которое ввел предыдущий лидер страны Барак Обама, Дональд Трамп написал в своем твиттере, сообщает Dezeen.

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Речь идет об инициативе Обамы, которая подкрепила закон 1968 об отмене расовой сегрегации. Правило AFFH предусматривало, что общины (преимущественно в пригороде), которые получают федеральные деньги на строительство собственного жилья, должны пересмотреть правила распределения этих денег. Так, инициатива предусматривает доступ к жилью всем слоям населения, независимо от цвета кожи.



Отмена правила сразу вступила в силу / Фото Dezeen

Именно поэтому авторитетная в США организация Американский институт архитекторов выразила свой протест относительно действий Трампа.

В такой критический момент для преодоления расового неравенства, понятно, что нам нужно сделать больше, а не меньше, чтобы обеспечить справедливость для всех американцев, особенно относительно такой базовой потребности человека, как жилье,

– рассказали в институте.

По мнению Трампа, официальный Вашингтон не должен вмешиваться в то, как эти деньги распределяются на местах, ведь каждая община является уникальной.



Большинство избирателей Трампа проживают именно в пригороде / Фото Dezeen

Впрочем, глава США написал популистский твит, в котором отметил, что жители пригородов больше не будут обеспокоены строительством "бедных" домов в их районах. Также он предположил, что таким образом в стране снизится преступность.

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Эксперты отмечают, что таким образом Трамп мобилизует свой электорат, который как раз и состоит из жителей пригородов, перед президентскими выборами.