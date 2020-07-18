Итальянский архитектор Анджело Ренна предложил высадить 35 тысяч кипарисов на миланском стадионе Сан-Сиро. Ренна предлагает превратить легендарную арену в общественный мемориал тем, кто потерял жизнь во время пандемии коронавируса. Ранее стадион планировали снести.

С 1926 года Сан-Сиро (Джузеппе Меаца) служит домашней ареной для двух миланских клубов "Милан" и "Интер", сообщает Dezeen.

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Основная идея – спасти легендарный стадион "Сан-Сиро" от сноса, превратив все сооружение в место памяти жертв COVID-19,

– сказал архитектор.

Таким образом также привлекут внимание к количеству жертв коронавируса в Италии / Фото Dezeen

Предлагается высадить примерно 35 тысяч кипарисов – именно столько человек стали жертвами пандемии в Италии. Деревья будут расти прямо на трибунах, ведь сиденья демонтируют.

К деревьям подведут системы орошения / Фото: Dezeen

На снос стадиона ориентировочно должно уйти около 70 миллионов евро, которые архитектор предлагает направить на воплощение проекта в жизнь.

Поле планируют оставить нетронутым / Фото Dezeen

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По мнению архитектора, убедить клубы будет самой трудной задачей в этой истории.