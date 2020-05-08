Старинный Львов: забытый дворец XVIII века в центре города – фото

В центре Львова, на площади Галицкой 10, расположена уникальная архитектурная жемчужина. Речь идет о единственном уцелевшем дворце XVIII века усадебного типа во Львове – дворце Бесядецких. К сожалению сегодня памятник в запущенном состоянии и нуждается в реставрации.

Бывший дворец Бесядецких это единственная во Львове, магнатская резиденция XVIII века усадебного и городского типа, которая существует до сих пор, пишет Lviv 1256.

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Несмотря на свою ценность, сегодня подвалы этого памятника архитектуры завалены мусором. Верхние этажи и двор дворца находятся в запущенном состоянии.



Так выглядят входные ворота дворца / фото: Из открытых источников

Построен дворец примерно в 1737 году, а через несколько лет случился пожар, который серьезно повредил его. В 1756 году его реконструировали. Позднее дворец перестраивался еще дважды, однако он сохранил свой внешний вид.



Как выглядел дворец в 1870 году / фото: Из открытых источников

За время своего существования дворец пережил много реставраций. Здесь заменяли балки перекрытия и достраивали помещения. На фасаде перед входом во дворец можно увидеть каменный картуш с гербом.

За время своего существования здание использовалось как выставочный центр, почтовое отделение, библиотека и другие социальные нужды. Сегодня дворец принадлежит Львовскому национальному университету имени Ивана Франко.



Интерьер находится в ужасном состоянии / фото:photo-lviv.in.ua

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Дворец нуждается в полной реставрации, ведь его состояние критическое. Пока университет лишь укрепил фундамент дома, и проводит частичный ремонт.