Стиль эко и деревянные скульптуры: как выглядит новый парк во Львове – фото
В Малоголосковском парке во Львове продолжаются активные работы по обустройству зон для отдыха. Кроме уборки территории и установки ЛЕД-освещения, лавочек и урн для мусора, к проекту привлекли известного художника. Вскоре здесь появится парк деревянных скульптур. Больше о развитии локации в стиле эко – читайте в материале.
Новый Малоголосковский парк в районе Под Голоском, который в течение многих лет был заброшенным, каждый день обретает новые черты, сообщает Дом 24.
Читайте также: Во Львове состоялось онлайн-открытие ЖК "OBRIY" от LEV Development
С начала 2020 года в Малоголосковском парке начались работы по облагораживание территории. Так, по инициативе и при содействии компании LEV Development парк полностью расчистили от мусора и самовольных застроек, также высадили новые деревья, цветы, проложили пешеходный променад и установили лавочки.
В парке уже установлены лавочки и урны / Фото LEV Development
Недавно в парке из-за непогоды упало дерево, поэтому из него решили создать деревянные мифологические скульптуры.
Дереву дадут вторую жизнь / Фото LEV Development
Работой занимается львовский скульптор-резчик Антон Лубий. Уже изготовлены и установлены в парке скульптуры Ангела и Царя.
Особенности парка
В LEV Development считают, что Малоголосковский парк не должен быть похожим на все городские парки. Его планируют сделать в стиле эко и поделить на зоны.
Зоо-зона
Прогулки с собаками не создадут неудобств другим / Фото Unsplash
Здесь можно выгуливать собак и при этом не мешать гулять другим людям. Таким образом всем будет комфортно.
Садовая зона
Здесь разместят сад с кустами смородины и кустами клубники, фруктовыми деревьями и уютной тенью.
Релакс-зона
Парк станет альтернативой выезду за город / Фото Unsplash
Зона для ваших пикников и занятий спортом. Утренняя йога – не вопрос. Вечерние посиделки с бокалом игристого и клубникой – вам сюда.
Что уже успели сделать?В парке ежедневно косят траву и подрезают и выкорчевывают старые деревья. Происходит постоянный вывоз мусора и посадка новых деревьев. Устанавливаются тротуары и дорожки из бетона и измельченных деревьев, а также лавочки, освещение и урны для мусора.
Актуально: Дизайнерский холл и скандинавские ценности: 6 особенностей нового ЖК HYGGE
На каком этапе восстановления парка
Уже скоро парк откроют для посетителей / Фото LEV Development
Работы выходят на финишную прямую, поэтому уже вскоре прогулками в Малоголосковском парке смогут наслаждаться все желающие.