В Малоголосковском парке во Львове продолжаются активные работы по обустройству зон для отдыха. Кроме уборки территории и установки ЛЕД-освещения, лавочек и урн для мусора, к проекту привлекли известного художника. Вскоре здесь появится парк деревянных скульптур. Больше о развитии локации в стиле эко – читайте в материале.

Новый Малоголосковский парк в районе Под Голоском, который в течение многих лет был заброшенным, каждый день обретает новые черты, сообщает Дом 24.

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С начала 2020 года в Малоголосковском парке начались работы по облагораживание территории. Так, по инициативе и при содействии компании LEV Development парк полностью расчистили от мусора и самовольных застроек, также высадили новые деревья, цветы, проложили пешеходный променад и установили лавочки.

В парке уже установлены лавочки и урны / Фото LEV Development

Недавно в парке из-за непогоды упало дерево, поэтому из него решили создать деревянные мифологические скульптуры.

Дереву дадут вторую жизнь / Фото LEV Development

Работой занимается львовский скульптор-резчик Антон Лубий. Уже изготовлены и установлены в парке скульптуры Ангела и Царя.

Особенности парка

В LEV Development считают, что Малоголосковский парк не должен быть похожим на все городские парки. Его планируют сделать в стиле эко и поделить на зоны.

Зоо-зона

Прогулки с собаками не создадут неудобств другим / Фото Unsplash

Здесь можно выгуливать собак и при этом не мешать гулять другим людям. Таким образом всем будет комфортно.

Садовая зона

Здесь разместят сад с кустами смородины и кустами клубники, фруктовыми деревьями и уютной тенью.

Релакс-зона

Парк станет альтернативой выезду за город / Фото Unsplash

Зона для ваших пикников и занятий спортом. Утренняя йога – не вопрос. Вечерние посиделки с бокалом игристого и клубникой – вам сюда.

Что уже успели сделать? В парке ежедневно косят траву и подрезают и выкорчевывают старые деревья. Происходит постоянный вывоз мусора и посадка новых деревьев. Устанавливаются тротуары и дорожки из бетона и измельченных деревьев, а также лавочки, освещение и урны для мусора.

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На каком этапе восстановления парка

Уже скоро парк откроют для посетителей / Фото LEV Development

Работы выходят на финишную прямую, поэтому уже вскоре прогулками в Малоголосковском парке смогут наслаждаться все желающие.