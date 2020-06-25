Чилийская студия архитектуры Larrou спроектировала отель возле поля, где в Патагонии пасутся овцы из деревянных кабин, которые собирали на месте. Отель Aka Patagonia расположен на сельском участке к северу от Пуэрто-Наталес, чилийского портового города на юге Патагонии.

Элементы, которые образуют шесть кабин для гостей и общую зону, были изготовлены отдельно перед транспортировкой и сборкой на участке. Каждый модуль строится на свайных фундаментах, чтобы иметь меньший вред для окружающей среды, передает издание Deezen.

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Каюты для гостей имеют односкатные крыши, а столовая имеет перевернутую крышу, образуя неправильную линию крыши, если смотреть на общую концепцию.

Столовая в отеле общая / фото Deezen

Бледная древесина из дерева ленга покрывает стены и крышу и образует настил дорожки. Древесина осталась необработанной, для естественного старения.

Старение материала является ключевым аспектом проекта: достижение слияния между построенной средой и ландшафтом,

– добавил архитектор.

Хотя на фасадах кабин нет отверстий, сзади есть большие окна со стеклянными дверями, которые открываются на частные палубы. Отсюда, гости могут наслаждаться видами.

Домики построенные из местного дерева ленга / Фото Deezen

Детали в номерах отеля включают темные, металлические настенные светильники, белые простыни и декоративный текстиль. Деревянная мебель также украшает общую зону, включая длинный обеденный стол и сидения в гостиной.