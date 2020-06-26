Коттедж расположен в полудеревенской местности Португалии. Заказчик хотел, чтобы в доме присутствовали все необходимые вещи – гараж и кладовка для хозяйственных вещей.

Для того, чтобы создать две спальни, дизайнерам пришлось перепрофилировать чердак, передает издание о дизайне и архитектуре Archdaily.

Читайте также: Закрытое пространство с большими окнами: мобильный шоурум из Бельгии – фото

В результате получился дом со многими углами, построенный на склоне. Свободную площадь в подвале использовали под кладовку, в которой хозяин планирует сохранять сельскохозяйственнве принадлежности.

Проект дома-многогранника / Фото Archdaily

Важным в этом проекте является то, что две самые важные вещи для клиента были соблюдены – уютная мансарда и комфортная крыша.

Больше фото португальского коттеджа: