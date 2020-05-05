Странный дом на склоне гор, который строили с помощью вертолета: яркие фото

Здание расположено на краю каньона Ракитница, который проходит между горами Высочица и Билашница в Боснии и Герцоговине. Это одно из немногих мест, где пешеходные дорожки пересекают каньон и соединяют две горы. С этого места открываются впечатляющие виды на местные пейзажи.

Проект придуман таким образом, чтобы продемонстировать каждому посетителю эти пейзажи. Внутреннее пространство обустроено как три платформы, являющиеся одновременно полом, кроватями или скамейками. Об этом архитектурном чуде пишет тематическое издание Archdaily.

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Две противоположные платформы соединяются до входного пространства, благодаря чему девять посетителей могут сидеть друг напротив друга.



Вид изнутри дома / фото: Archdaily

Здание построили в условиях ограниченных ресурсов и в сложных высокогорных условиях.

Смотрите видео странного дома:

Основной задачей в строительстве была именно транспортировка – для перевозки строительного материала на участок понадобился военный вертолет.



Расположение здания впечатляет / фото: Achdaily

Тот факт, что один из главных архитекторов – опытный альпинист, сыграл решающую роль в дизайне бивака, повысив качество архитектурного замысла.



К строительству присоединились и волонтеры / фото: Achdaily

Архитекторы студии "Фильтр" также добавили свой вклад в его строительство на месте вместе с членами местного альпинистского клуба "Железничар", сделав это настоящим проектом, ориентированным на общину.