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Странный дом на склоне гор, который строили с помощью вертолета: яркие фото

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Дом в Боснии и Герцеговине
Дом в Боснии и Герцеговине / Archdaily

Здание расположено на краю каньона Ракитница, который проходит между горами Высочица и Билашница в Боснии и Герцоговине. Это одно из немногих мест, где пешеходные дорожки пересекают каньон и соединяют две горы. С этого места открываются впечатляющие виды на местные пейзажи.

Проект придуман таким образом, чтобы продемонстировать каждому посетителю эти пейзажи. Внутреннее пространство обустроено как три платформы, являющиеся одновременно полом, кроватями или скамейками. Об этом архитектурном чуде пишет тематическое издание Archdaily.

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Две противоположные платформы соединяются до входного пространства, благодаря чему девять посетителей могут сидеть друг напротив друга.

Вигляд зсередини будинку / Archdaily
Вид изнутри дома / фото: Archdaily

Здание построили в условиях ограниченных ресурсов и в сложных высокогорных условиях.

Смотрите видео странного дома:

Основной задачей в строительстве была именно транспортировка – для перевозки строительного материала на участок понадобился военный вертолет.

Розташування будівлі вражає / Achdaily
Расположение здания впечатляет / фото: Achdaily

Тот факт, что один из главных архитекторов – опытный альпинист, сыграл решающую роль в дизайне бивака, повысив качество архитектурного замысла.

До будівництва доклались й волонтери / фото: Achdaily
К строительству присоединились и волонтеры / фото: Achdaily

Архитекторы студии "Фильтр" также добавили свой вклад в его строительство на месте вместе с членами местного альпинистского клуба "Железничар", сделав это настоящим проектом, ориентированным на общину.

Автор: Елена Кандяк
Теги: Крутые здания Босния и Герцеговина Строительство Инновации строительства Дом
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