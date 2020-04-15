Странный многоквартирный дом, поражает формами – фото и концепция жилья в Лондоне

Дом расположен рядом с главной дорогой на юг от Лондона. Жилье содержит 6 этажей, основные цвета – песочные, пастельные. Команда дизайнеров описывает блок со стороны дороги, как эволюцию традиционного блока жилья.

В доме в стиле тенемент, как правило, небольшое количество квартир на этаже, они часто обустраиваются с определенной степенью вертикальности и часто имеют довольно живописную архитектуру. Об этом пишет издание Deezen.

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У него есть несколько частных входных дверей вдоль края тротуара, активизирующие общественное пространство, и много садов во дворе, балконы и террасы на крыше на каждом этаже, что обеспечивает большую частную приятность для каждой из квартир и позволяет жителям в дальнейшем улучшать внешний вид здания.

Что такое стиль тенементЭто тип сооружения, что разделяется несколькими жилыми помещениями, как правило, с квартирами или квартирами на каждом этаже и с общим входным спуском. Они распространены в Шотландии.



Дом поражает своими причудливыми формами / фото: Deezen

Уличный фасад здания имеет форму зиггура, что отступает от дороги, чтобы предоставить каждой квартире большую открытую террасу.

Дизайнеры проекта верят, что жители будут активно использовать террасы на крыше и, возможно, наполнят их, растениями или обустроят место для отдыха, ведь оживляя фасады это все больше обогащает связь между зданием и его обстановкой.



Террасы в доме идеально подходят для отдыха

Форма мезонет также позволяет жилой площади на первом этаже быть двойной, а ее основная сторона создает частный передней двор.

Мезонет в дизайне – этоЭтот термин означает буквально "маленький дом". Квартиры-мезонеты расположены не в больших домах, а в малоэтажных или в квартирных комплексах среднего размера.



Пастельные тона гармонируют с зелеными насаждениями / фото: Deezen

Задняя площадь пешеходного двора обеспечивает тихое пространство, с растущими деревьями, с бетонными скамьями, чтобы жители могли наслаждаться отдыхом.