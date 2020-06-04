Строительство в горах: в Мексике появились дома, которые обнимаются – фото
Триада – это проект трех домов в горном городе Гуанахуато, в Мексике. Их фундамент залегает на глубину до 16 метров с наклоном до 30%, который обусловлен наклонностью горы. В результате внешне кажется будто здания обнимаются.
Помещения не пользуются популярностью, ведь внутри очень мало места, сообщает Archdaily.
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Жилье с такими размерами – это совсем новая типология градостроительства. Как результат, эти дома имеют экстерьеры, которые изготовлены из простых цветных штукатурок.
Строительство в горах имеет свои особенности / Фото Archdaily
Интерьеры – это простенькие стены, с деревянными полами.
Все комнаты используются как многофункциональные пространства / Фото Archdaily
Ограниченное пространство учит владельцев использовать помещение максимально эффективно. Также каждый из домов здесь имеет собственную террасу.
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Террасы теперь в домах станут популярными / Фото Archdaily