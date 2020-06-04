Триада – это проект трех домов в горном городе Гуанахуато, в Мексике. Их фундамент залегает на глубину до 16 метров с наклоном до 30%, который обусловлен наклонностью горы. В результате внешне кажется будто здания обнимаются.

Помещения не пользуются популярностью, ведь внутри очень мало места, сообщает Archdaily. Вас может заинтересовать: Фантастический 31-этажный жилой дом на окраинах Лос-Анджелеса – фото Жилье с такими размерами – это совсем новая типология градостроительства. Как результат, эти дома имеют экстерьеры, которые изготовлены из простых цветных штукатурок.

Строительство в горах имеет свои особенности / Фото Archdaily Интерьеры – это простенькие стены, с деревянными полами.

Все комнаты используются как многофункциональные пространства / Фото Archdaily Ограниченное пространство учит владельцев использовать помещение максимально эффективно. Также каждый из домов здесь имеет собственную террасу. Смотрите также: Дом с фасадом наизнанку или жемчужина среди урбанизма – дизайн частной усадьбы в Индии

Террасы теперь в домах станут популярными / Фото Archdaily