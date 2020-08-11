Архитектурная компания Ruta 4 закончила фабрику под названием Amairis в горном селе Сан-Исидро, которая расположена примерно в 300 километрах к северу от второго по величине города в Колумбии – Медельин. Здание почти полностью сделано из бамбука и является рабочим местом для многих работников.

Студия работала с женщинами общины и организации в колумбийском городе Перейра, пропагандирующей образовательные и культурные стратегии, сообщает Dezeen.

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Четким намерением разработчиков было использовать местные строительные материалы, а именно бамбук, которого в стране очень много. Исключением стала только кровля, которая здесь сделана из черепицы. Также одна из стен частично составлена из кирпича.



Климат в Колумбии довольно жаркий / Фото Dezeen

Большое количество бамбука и соседнего села с традиционной черепицей вместе выглядят органично, и являются символичными элементами,

– рассказали архитекторы.



Отверстия в стенах работают как вентиляция / Фото Dezeen

Интересно, что каждая стена здесь подвижная, соответственно в помещении можно создать столько отверстий, сколько захочется. Поэтому работники открывают только ту часть фабрики, куда напрямую не светит солнце.

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Бамбук является популярным строительным материалом в тропических регионах, где он процветает, ведь отличается своей прочностью и долговечностью.

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