Субтропический дом: в Австралии появилось экологическое жилье – фото
В одном из австралийских городов местная архитектурная компания построила экологичный дом. Lucent – это современное субтропическое многоквартирное здание, состоящее из торгового комплекса на первых этажах, и башни на 190 квартир.
На крыше и террасах нового дома высажены растения, сообщает Archdaily.
Вас заинтересует: Зеленая крыша и много открытого пространства: современный частный дом из Вьетнама: фото
Задачей проекта было создать выдающееся здание, которое соответствовало бы городскому контексту, среде и климату.
На террасах расположены столики / Фото Archdaily
Кроме торговой и жилой площади, проект охватывает зону отдыха на крыше с бассейном длиной 55 метров. Такие размеры делают его самым длинным в южном полушарии.
Басейн доступен для всех жильцов дома / Фото Archdaily
По всей площади здания есть много затененных пространств, террас и небольших парков.
Вход здесь также встречает владельцев большим количеством зелени / Фото Archdaily
Смотрите также: Большие крыши и прозрачные стены: фото волшебного дома на Гавайях
Для жителей предусмотрено множество помещений, среди которых отдельный частный тренажерный зал, сауна, частная столовая, кинотеатр под открытым небом виртуальная площадка для гольфа и мангал.