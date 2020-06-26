В одном из австралийских городов местная архитектурная компания построила экологичный дом. Lucent – это современное субтропическое многоквартирное здание, состоящее из торгового комплекса на первых этажах, и башни на 190 квартир.

На крыше и террасах нового дома высажены растения, сообщает Archdaily.

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Задачей проекта было создать выдающееся здание, которое соответствовало бы городскому контексту, среде и климату.



На террасах расположены столики / Фото Archdaily

Кроме торговой и жилой площади, проект охватывает зону отдыха на крыше с бассейном длиной 55 метров. Такие размеры делают его самым длинным в южном полушарии.



Басейн доступен для всех жильцов дома / Фото Archdaily

По всей площади здания есть много затененных пространств, террас и небольших парков.



Вход здесь также встречает владельцев большим количеством зелени / Фото Archdaily

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Для жителей предусмотрено множество помещений, среди которых отдельный частный тренажерный зал, сауна, частная столовая, кинотеатр под открытым небом виртуальная площадка для гольфа и мангал.