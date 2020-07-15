Известные архитектурные издания Calvert Journal и ArchDaily продолжают коллаборацию, которая посвящена освещению архитектурных проектов родом из социализма. Здания спроектированы архитекторами из Восточной и Центральной Европы в эпоху господства на этих просторах коммунизма. Предлагаем читателям подборку тогдашних эксцентричных городских зданий.

В целом издание покажут 50 монументальных сооружений эры социализма, сообщает Archdaily.

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5 эксцентричных зданий из социалистических государств

Банк Грузии / Тбилиси, Грузия

Ранее в здании располагалось министерство строительства автомобильных дорог / Фото Archdaily

Здание считается одним из самых уникальных из построенных в Советском Союзе. Архитекторы стремились создать "космический дом". Сооружение состоит из 6 отдельных "юнитов", которые расположены в различных положениях по отношению к основанию.

Автобусная станция / Раздан, Армения

Станция была построена в 1978 году / Фото Archdaily

Центральный автовокзал "Раздан" выступает как заброшенный символ "нафталиновой империи" в стране. Сама по себе башня является стеклянным цилиндром, который пронизан треугольными бетонными плитами. Такие плиты придают проекту динамику и уникальность.

Свадебный дворец / Алматы, Казахстан

"Жас-Отау" был построен в 1971 году / Фото Archdaily

Здание расположено на вершине холма. Круглое здание со стеклянным фасадом от пола до потолка, а на его северном фасаде есть грандиозная фреска молодой пары, величественные белые лошади и водопад. Зал по сей день используется как место для проведения свадеб, в интерьере – мраморные колонны и орнаментированные балюстрады.

Центральный почтовый офис / Скопье, Северная Македония

Сегодня здание никак не используется / Фото Archdaily

Модернистское сооружение было полностью авангардным и футуристическим для населения Скопье в то время. В общем массивное здание было построено в три этапа. Также проект содержит кубистские фрески македонского художника Борко Лазецкого. Однако после разрушительного пожара в 2013 году фрески и купола были уничтожены, а здание закрыли.

Здание государственного архива / Баку, Азербайджан

Здание до сих пор играет большую роль в жизни азербайджанского народа / Фото Archdaily

Монументальное помещение государственного архива было построено в 1977 году архитекторами Юзефом Кадымовым и Чафигой Зейналовой. В блочном здании есть следы советского реализма и модернизма.

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Сооружение визуально делится на две части: нижнюю (первые 2-3 этажа), которая усеяна окнами, и верхнюю часть, в которой практически нет отверстий.