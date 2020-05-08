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На священной горе в Китае построили кофейню в виде облака – фото

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Тучка не имеет отопления, поэтому открыта только в летний период
Тучка не имеет отопления, поэтому открыта только в летний период / Dezeen

На священной горе Тай, что в Китае, построили павильон с крышей, который похож на облако. Гора считается священной и является сакральным местом для китайцев. Пространство со стеклянными стенами является высокогорной кофейней.

Облако построили в провинции Шандунь компанией Gad Line + Studio, пишет Dezeen.

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Легкий стальной каркас образует нежный каркас павильона, который возвышается на скалистом хребте, что смотрит в сторону горы Тай.


Добраться до кафе непросто / фото: Dezeen

Мы надеялись построить "плавающее облако", нависшее в горах,
– рассказал один из проектантов.


Технически павильон построен у подножия горы / фото: Dezeen

Кофейня имеет изогнутые стеклянные стены, которые образуют длинную смотровую площадку. Задняя стена павильона возведена из камней.


Стеклом обрамлены все стены / фото: Dezeen

Из-за "воздушности" конструкции площадка открыта для посетителей в период между апрелем и сентябрем.


Внутри также функционирует библиотека / фото: Dezeen

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Строительство Дом Китай Инновации строительства
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