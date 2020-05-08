На священной горе в Китае построили кофейню в виде облака – фото
На священной горе Тай, что в Китае, построили павильон с крышей, который похож на облако. Гора считается священной и является сакральным местом для китайцев. Пространство со стеклянными стенами является высокогорной кофейней.
Облако построили в провинции Шандунь компанией Gad Line + Studio, пишет Dezeen.
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Легкий стальной каркас образует нежный каркас павильона, который возвышается на скалистом хребте, что смотрит в сторону горы Тай.
Добраться до кафе непросто / фото: Dezeen
Мы надеялись построить "плавающее облако", нависшее в горах,
– рассказал один из проектантов.
Технически павильон построен у подножия горы / фото: Dezeen
Кофейня имеет изогнутые стеклянные стены, которые образуют длинную смотровую площадку. Задняя стена павильона возведена из камней.
Стеклом обрамлены все стены / фото: Dezeen
Из-за "воздушности" конструкции площадка открыта для посетителей в период между апрелем и сентябрем.
Внутри также функционирует библиотека / фото: Dezeen
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