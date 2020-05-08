На священной горе в Китае построили кофейню в виде облака – фото

На священной горе Тай, что в Китае, построили павильон с крышей, который похож на облако. Гора считается священной и является сакральным местом для китайцев. Пространство со стеклянными стенами является высокогорной кофейней.

Облако построили в провинции Шандунь компанией Gad Line + Studio, пишет Dezeen. Читайте также: Старое офисное здание в Германии полностью покроют зелеными кустами – фото Легкий стальной каркас образует нежный каркас павильона, который возвышается на скалистом хребте, что смотрит в сторону горы Тай.

Добраться до кафе непросто / фото: Dezeen Мы надеялись построить "плавающее облако", нависшее в горах,

– рассказал один из проектантов.

Технически павильон построен у подножия горы / фото: Dezeen Кофейня имеет изогнутые стеклянные стены, которые образуют длинную смотровую площадку. Задняя стена павильона возведена из камней.

Стеклом обрамлены все стены / фото: Dezeen Из-за "воздушности" конструкции площадка открыта для посетителей в период между апрелем и сентябрем.

Внутри также функционирует библиотека / фото: Dezeen К теме: Продолжение природы: фото и концепция дома в Индии Дугообразный кольцевой брус обводит по периметру здание. 28 стальных элементов, соединяются для формирования каркаса.