В 2017 году участники американской музыкальной группы Twenty One Pilots получили премию "Грэмми" и вышли за ней на сцену без штанов. Известность им принесла не эта выходка, и даже не престижная награда. Как бы там не было, многочисленную армию фанатов группы интересует как выглядит дом вокалиста Twenty One Pilots Тайлера Джозефа. Подробнее об этом – читайте в материале.

Тайлер Джозеф родился в городе Колумбус в штате Огайо, сообщает Дом 24.

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Оба участника группы неоднократно декларировали свою преданность родному городу, именно поэтому до сих пор живут в Колумбусе. Несмотря на то, что в доме Тайлера Джозефа журналисты пока не побывали, известно как выглядит подвал и здание снаружи.

Экстерьер дома

Так, во время карантина в дом семьи Тайлера приехали ведущие канала Pillow Pilots. Из видео можно сделать вывод, что вокалист группы живет в двухэтажном частном доме.

Фасад здесь облицован камнем, а двери и окна выкрашены в белый цвет. На переднем дворе отсутствует декор, а газон щедро усеян камнями.

Интерьер дома

Заглянуть внутрь пока не удавалось никому, однако сам исполнитель неоднократно выкладывал фото со студии.

Пожалуй, все фанаты знают, что студия звукозаписи группы расположена в подвале дома Тайлера.

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Судя по фотографиям из соцсетей, студия действительно довольно просторная и стильная. Стены офрмлены в светлых и темных цветах, а пол здесь покрыт ламинатом.