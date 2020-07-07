Пловцы на озере в штате Нью-Гэмпшир теперь имеют возможность подняться на конструкцию в виде айсберга от архитектурной фирмы Bulot + Collins и нырять обратно в воду. Во время летней жары айсберг будет менять свой цвет так, будто он тает. Такая конструкция заставляет задуматься о глобальном потеплении во время развлечений.

Айсберг – это дайвинг-площадка, которая построена как игровая поверхность, трамплин и место для обзора лесного пейзажа на озере возле города Страффорд, пише Dezeen.

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Сооружение имеет каркас, который построен из древесины, и опирается на пустые пластиковые бочки. Внешне конструкция выложена из 1400 термохромных плиток ручной работы, изготовленных из переработанного полиэтилена.

Плитка меняет цвет в зависимости от температуры / Фото Dezeen

Такая плитка имеет способность менять цвет в зависимости от температуры воздуха.

Айсберг успел стать любимым местом для местной молодежи / Фото Dezeen

Блестящая поверхность плитки сменяется от различных оттенков синего, которые присущи айсбергам во время морозной погоды, до полярного белого в жару, так что кажется, будто он постепенно тает под солнцем,

– рассказал разработчик проекта.

Прыгать в воду можно только по очереди / Фото Dezeen

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В центре большой конструкции размещены лестницы, которые ведут к дайвинг-платформе высотой около трех метров, с которой пловцы прыгают в воду.