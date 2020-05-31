Комплекс включает два здания, одно – офисное, а другое – жилое. Офисное здание, разработанное Elkus Manfredi Architects, является ярким дополнением архитектурного ландшафта района Морской порт в Бостоне.

Elkus Manfredi Architects занимает центральную часть переоборудования района морского порта Бостона с 2010 года, пишет издание Archdaily.

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Один из предыдущих проектов – Liberty Wharf – это ресторан и офисный комплекс на берегу моря, который восстановил недостающую секцию знаменитого Бостонского HarbourWalk и был отмечен чередой дизайнерских наград, включая премию за сохранение культурных памятников.



Фасад здания полностью состоит из стекла / Фото: Archdaily

Комплекс включает два здания, одно – офисное, а другое – жилое. Офисное здание, разработанное Elkus Manfredi Architects, является ярким дополнением архитектурного ландшафта района Морской порт в Бостоне.

Как выбирали месторасположение

Было важно, чтобы здания хорошо оглядывались из гавани, города и морского порта. Именно поэтому здание имеет два четких фасада: один – лицом к гавани, а второй – на город.



Стены дома похожи на гребни волны / Фото: Archdaily

Западный фасад, обращенный к Бостону, менее ярко выражен. Его особенность это выпуклый фасад и три основные черты: главный вход, трапециевидная вырезанная терраса на четвертом этаже, что выходит на музей Института современного искусства.

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Восточная сторона, обращенная к гавани, имеет два волнообразных волнистых треугольных изгиба, которые смещаются и скользят между собой, создавая постоянное движение, которое визуально меняется.



Вход в офисное здание / Фото: Archdaily

Вестибюль офиса расположен в центре здания, длинный коридор для общественных помещений с востока на запад, является важным элементом требований общественного доступа к зданию, создавая проходимость для здания.