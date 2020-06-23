Японская студия Ryuichi Ashizawa Architects присоединила гробницу в форме яйца к "нетрадиционному" дому в городе Сакай в префектуре Осака. Проект называют могилой Ганади Минами, из серии старинных захоронений с характерными поднятыми курганами, которыми славится город.

Однако эта гробница сейчас выполняет чисто символическую роль, поскольку создавать кладбище в спальном районе запрещено, пишет издание Deezen.

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Архитекторы вложили в гробницу метафорическое значение – жилой дом символизирует жизнь, гробница же – пустоту.

Традиция строить гробницы рядом с домами уходит в давние времена / Фото Deezen

Изогнутая оболочка гробницы была изготовлена ​​из деревянного каркаса, заполненного смесью бетонного раствора и земли для создания органического покрытия. Внутри пристройка спроектирована так, чтобы обеспечить место для размышлений.

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На первом этаже есть две комнаты, которые можно разделить или соединить между собой с помощью полупрозрачных экранных перегородок с решетчатым каркасом. Кухня со встроенными деревянными шкафами находится в одном конце, а гостиная – в другом.

Гробницу формировали с помощью специального раствора / Фото Deezen

Наверху – две спальни, разделенные небольшим коридором. Полупрозрачные раздвижные двери и стены экрана предоставляют конфиденциальность, позволяя ввести свет с застекленного внешнего конверта.

Больше фото дома с гробницей рядом:

Пространство между внутренней и внешней частью дома образует лоджию. Растения и деревья из сада старого дома сохранились, а старую каменную ограду демонтировали и превратили в мостовую.