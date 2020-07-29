Дизайнерская студия Ooiio Architecture проектирует уникальные дома в районах, которые все больше унифицируются. Такой проект компания недавно реализовала в одном из районов Мадрида под названием Монтекармело. Здесь появились два таунхауса с фасадами, которые имеют керамические вставки.

Монтекармело является молодым районом испанской столицы, но большинство домов здесь абсолютно одинаковые, сообщает Archdaily.

Обратите внимание: Землетрясение не страшно: в США построили стильный и надежно укрепленный дом – фото

По мнению работников компании, строительство одинаковых районов недопустимо.



Таунхаусы существенно отличаются от других зданий вокруг / Фото Archdaily

Дом – это фактически контейнер воспоминаний для семьи, место, где растут дети и куда приходят гости. Когда семья решает построить новый дом, они на самом деле осуществляют мечту,

– рассказали дизайнеры.

Хотя дома могут выглядеть внешне одинаково, не сразу понятно где заканчивается один и начинается другой. К тому же, помещения имеют разную планировку.



Планировка в домах разная / Фото Archdaily

Таунхаусы построены для двух разных семей, поэтому разработать индивидуальную архитектуру с учетом каждого клиента было банальной необходимостью.



Окна также оборудованы жалюзи / Фото Archdaily

Фасады здесь имеют белый цвет, но кое-где стены декорированы керамикой, которая предотвращает перегрев помещений. Оба таунхауса имеют по два этажа и один цокольный, в котором расположен гараж.

Смотрите также: В Лондоне построят дом, который полностью составлен из розовых арок – фото

Интерьеры домиков выполнены в теплых тонах и оттенках с преобладанием светлых и пастельных цветов.

Смотрите больше фото "террасных домов" из Мадрида: