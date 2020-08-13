Отель Lone Pine Residence расположен в горном регионе, который известен своими горнолыжными курортами. Архитекторы построили резиденцию для пары из Нью-Йорка, которая хотела дом с деревенским шармом местных гор и изысканным стилем.

Дом содержит два сарая из темного кедра, связанных невысокой стеклянной конструкцией прямоугольной формы. О современных апартаментах пишет издание Deezen.

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Большие окна расположены с видом на горнолыжные склоны, и неровный ландшафт, который окружает место, а соседние сооружения не так заметны на первый взгляд, ведь замаскированы зданием.

Дом спроектировали так, чтобы он "смотрел" на соседние сооружения, используя при этом вид на соседний горнолыжный курорт и окружающие горные массивы,

– сказали в студии.

Среди использованных материалов – красного дерева, дуба и грубого камня, выделяются белые штукатурные стены. Полы из белого дуба проходят по всему интерьеру, контрастируя с темным деревом.

Окна на всю стену позволяют полностью насладиться видом / Фото Deezen

Камин, облицованный серым и коричневым камнем, имеет заостренный верх, который достигает потолка. Он оснащен стальным огневым экраном и длинным узким блоком для хранения бревен.

Кухня светлая и без лишних нагромождений / Фото Deezen

На нижнем уровне расположены две спальни и дополнительная комната для гостей.

Даже в ванной комнате использовали много темного дерева / Фото Deezen

Также есть двухъярусная комната – она оборудована двумя наборами встроенных двухъярусных кроватей, оснащенных кабинами для хранения и лестницей для доступа к верхним двухъярусным комнаам. В другой спальне разместили деревянную полку на всю стену.

Лестницы выглядят нестандартно и современно / Фото Deezen

Другие детали дизайна – это фактурные лестницы, сделанные из кожаных полос, входные двери из стали и кожи, изготовленные на заказ, и несколько красочных художественных произведений и картин на стенах.

Больше фото большого дома посреди гор: