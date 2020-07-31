Один из ведущих мировых производителей систем радиосвязи разрабатывает проект нового офиса для своей компании. Наверху разместят шпиль, который напоминает антенну, а само здание будет экологическим и оживит деловую активность в этом районе города.

Новый офис разместят в городе Шэньчжэнь, недалеко от одноименного залива, информирует Archdaily.

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Кроме просторных и удобных офисов, здание предложит общественные пространства на террасах.

Всего планируется обустройство двух крупных террас / Фото Archdaily

Задуманный как композиция из двух прямоугольных блоков, проект состоит из горизонтального подиума и вертикальной офисной башни. Так, подиум расположен близко к городскому парку, их решили совместить. Таким образом между станцией метро и парком будет непосредственный переход.

В целом помещение будет иметь 5 тысяч квадратных метров. В центре здания разместят атриум, который будет выполнять функцию общественного пространства, а сами офисные комнаты будут иметь минимальное количество перегородок.

Парк, станцию метро и вход в вестибюль компании объединят / Фото Archdaily

К тому же, фасад здесь имеет уникальную конструкцию под названием "плавающее окно", за которым расположение стекла можно регулировать.

Фасад является еще одной изюминкой проекта / Фото Archdaily

Дизайн башни во многом определяется желанием клиента создавать открытые рабочие места с видом на залив Шэньчжэнь.

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