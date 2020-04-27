Торговый центр в офисе: в Китае построят современное пространство для коворкинга – фото

В одном из районов Шанхая, Сюйхой, который известен своим коммерческим направлением, построят офисный комплекс общей площадью 584 тысячи квадратных метров. Сами офисы расположатся над торговым центром.

Дизайн разработан в стиле, который будет сливаться с архитектурой района. На первых двух этажах дома планируется разместить объекты коммерческой деятельности, пишет Archdaily.

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Размеры комплекса и строительные материалы тоже не отличаются от окружающей архитектуры.



Архитекторы обеспечили работников приватностью / фото: Archdaily

Стены, обращенные к улице в доме сделали затемненными. А фасад со стороны внутреннего двора наоборот – прозрачным. Таким образом архитекторы предоставили работникам больше приватности.

Между двумя основными башнями также сделан настил, который объединяет людей с обоих офисных помещений и торгового центра. Также настил создает защищенное открытое пространство с живой обстановкой. Здесь установлены фонари по периметру, благодаря которым освещается здание вдоль дороги Хуа-Шань.



Торговые центры должны обеспечить потребности не только работников офиса, но и жителей района / фото: Archdaily

Зеленые стены используются вдоль фасада дороги Тянь Пинг, выступая как продолжение расположенного вблизи парка Сю Цзя Хуи, а также улучшают спокойный уличный пейзаж.

Разработка направлена на то, чтобы Шанхай двигался вперед, как город открытого, современного и многофункционального пространства.

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